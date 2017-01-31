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У ЄС заговорили про страхітливі перспективи країн Європи у разі розпаду Євросоюзу

16:21, сьогодні 1449 Читать новость на русском
Дональд Туск
Дональд Туск / Getty images

Голова Ради Європи Дональд Туск застерігає від ризиків, з якими стикнуться країни Євросоюзу у разі його розпаду.

Про це йдеться у листі, який він надіслав лідерам 27 країн Євросоюзу у процесі підготовки до саміту, що відбудеться 3 лютого на Мальті.

Має бути кришталево ясно, що розпад Європейського союзу не призведе до відновлення якогось міфічного повного суверенітету його держав-членів, а до їх реальної і фактичної залежності від великих наддержав: США, Росії і Китаю,
– йдеться у листі Туска.

За його словами, за жодних обставин не варто забувати про найважливіші причини, "з яких 60 років тому ми вирішили об'єднати Європу", пише "Інтерфакс-Україна".

На переконання Туска, проблеми, що стоять нині перед Європейським союзом, більш небезпечні, ніж які-небудь раніше.

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Першою і чи не найголовнішою проблемою він називає нову геополітичну ситуацію у світі та Європі зокрема.

Все більш напористий Китай, особливо на морі; агресивна політика Росії щодо України та її сусідів; війни, терор і анархія на Близькому Сході і в Африці, де радикальний іслам відіграє головну роль, а також тривожні заяви нової американської адміністрації" роблять майбутнє дуже непередбачуваним,
– йдеться у заяві Туска.

За його словами, особливо насторожують зміни у Вашингтоні, які ставлять ЄС у скрутну ситуацію, оскільки при новій адміністрації останні 70 років американської зовнішньої політики поставлені під сумнів.

Теги: Політика Новини Росії США Китай Дональд Туск Євросоюз
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