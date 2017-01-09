У Європі різко зросла кількість жертв через неочікувані морози

Європа потерпає від сильних морозів. За останній тиждень від низьких температур померли щонайменше 25 людей. Більшість із них – безхатченки.

Стрімко погіршились погодні умови в Греції. Температура опустилась до майже 20 градусів морозу. Через сильні снігопади в країні перебої з електро- та водопостачанням.

На острові Евія товщина снігового покриву сягає двох метрів. Там оголосили надзвичайний стан.

Негода додала клопоту тисячам мігрантів. Вони, попри сильні морози, вимушені зимувати у наметах.

Через аномально низькі температури сотні авіарейсів скасовано по всій Європі.

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