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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

У Європі різко зросла кількість жертв через неочікувані морози

22:52, сьогодні 10 Читать новость на русском
Заметілі у Європі
Заметілі у Європі / Getty Images

Європа потерпає від сильних морозів. За останній тиждень від низьких температур померли щонайменше 25 людей. Більшість із них – безхатченки.

Стрімко погіршились погодні умови в Греції. Температура опустилась до майже 20 градусів морозу. Через сильні снігопади в країні перебої з електро- та водопостачанням.

На острові Евія товщина снігового покриву сягає двох метрів. Там оголосили надзвичайний стан.

Негода додала клопоту тисячам мігрантів. Вони, попри сильні морози, вимушені зимувати у наметах.

Через аномально низькі температури сотні авіарейсів скасовано по всій Європі.

Читайте також: Як аномальна негода вирує у світі: снігопади, шторми та загиблі

Теги: Європа Погода Стихійні лиха Греція Жертви біженці
Джерело: 24 Канал
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