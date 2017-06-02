У Євросоюзі зробили важливе попередження Україні

Україна має упродовж року завершити впровадження основних реформ, які визначено у стратегії до 2020 року.

Таку заяву зробив комісар ЄС з питань європейської політики сусідства та розширення Йоганнес Ган, передає "РБК-Україна".

"Ми не повинні забувати, що у нас часу лише до літа наступного року, щоб вирішити всі ці питання, оскільки тоді відразу ж почнеться передвиборна кампанія, а це не дуже сприятливий час для впровадження реформ. У нас приблизно один рік для того, щоб запровадити всі ці кроки", – наголосив він.

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Також комісар ЄС підкреслив, що має на увазі перш за все медичну, пенсійну та земельну реформи, а також приватизацію державних підприємств.