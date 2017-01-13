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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

У Йорданії сьогодні відзначили хрещення Ісуса Христа

20:22, сьогодні 24 Читать новость на русском
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Релігійні урочистості відбуваються у місті Аль-Махтас – на східному березі річки Йордан.

Вважають, що саме там відбулося Хрещення Господнє. У місцевому католицькому храмі провели святкову месу. Після цього вірян окропили свяченою водою.

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На Службу Божу приїхали майже 2 тисячі паломників. Серед них – і біженці з охоплених війною Іраку та Сирії.

Теги: релігія
Джерело: 24 Канал
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