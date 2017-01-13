У Йорданії сьогодні відзначили хрещення Ісуса Христа

Релігійні урочистості відбуваються у місті Аль-Махтас – на східному березі річки Йордан.

Вважають, що саме там відбулося Хрещення Господнє. У місцевому католицькому храмі провели святкову месу. Після цього вірян окропили свяченою водою.

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На Службу Божу приїхали майже 2 тисячі паломників. Серед них – і біженці з охоплених війною Іраку та Сирії.