У Запоріжжі маршрутка врізалася у вантажний автобус: шестеро постраждалих

9 серпня у Запоріжжі шестеро осіб постраждали через зіткнення рейсового пасажирського мікроавтобуса та вантажного мікроавтобуса.

Про це повідомляє прес-секретар патрульної поліції Запоріжжя Юлія Шеймухова.

Вантажний мікроавтобус їхав по вулиці Перемоги, після зіткнення з маршруткою він перекинувся. Автобус перевозив ліки для Запорізького центру екстреної і швидкої допомоги.



Рейсовий автобус перекинувся

За даними прес-секретаря патрульної поліції Запоріжжя Юлії Шеймухової, ДТП відбулося близько 9:40 ранку.

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"У мікроавтобус, що віз ліки в 5-ту міську лікарню (Запорізький центр екстреної і швидкої допомоги), під час його виходу на дозволений розворот ззаду врізалася маршрутка з пасажирами. У результаті ДТП вантажний мікроавтобус перекинувся. Постраждали шестеро осіб", – повідомила Шеймухова.

За даними правоохоронців, ушкодження різного ступеня отримали водій та п'ятеро пасажирів. Усі постраждалі перебувають у Центрі екстреної і швидкої допомоги.

Наразі поліція встановлює деталі аварії.