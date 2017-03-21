У Запоріжжі "Сбербанк" забарикадували бетонними блоками та скували ланцюгами

У вівторок, 21 березня, у Запоріжжі активісти "Національного корпусу" (колишній "Азов") заблокували вхід до відділення "доньки" російського "Сбербанку".

Про це повідомляє 061.ua.

На в'їзді на територію фінансової установи активісти встановили бетонні блоки. Вони також заблокували ланцюгами ворота і вивісили плакати.

Традиційно протестувальники вимагають від "Сбербанку" закрити свої відділення в Запоріжжі та у всій Україні.

Активісти зазначили, що блокуватимуть банк вдень і вночі, поки фінустанова остаточно не закриється.

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