У Запоріжжі спалахнула пожежа у лазні: всередині було 30 людей
15:30, сьогодні 342 Читать новость на русском
У Запоріжжі горіла лазня. Коли почалась пожежа, там перебувало близько 30 людей.
Людей встигли евакуювати, ніхто не постраждав.
Як з'ясувалось пізніше, загорілися господарські приміщення на першому поверсі будови.
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"З другого поверху евакуювати людей довелося з пожежних драбин, тому що в умовах сильного задимлення вивести їх через приміщення було неможливо. Частина людей самостійно вибралася через вікно на парапет. Всього до гасіння пожежі залучалося 5 одиниць техніки та 23 чоловіки особового складу. Причини пожежі встановлюються", – розповів начальник ОКЦ ГУ ДСНС в Запорізькій області Олександр Сичов.
Джерело: 24 Канал
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