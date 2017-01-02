У Запоріжжі спалахнула пожежа у лазні: всередині було 30 людей

У Запоріжжі горіла лазня. Коли почалась пожежа, там перебувало близько 30 людей.

Людей встигли евакуювати, ніхто не постраждав. Як з'ясувалось пізніше, загорілися господарські приміщення на першому поверсі будови. Читайте також: Охоронець загинув внаслідок страшної пожежі на Житомирщині "З другого поверху евакуювати людей довелося з пожежних драбин, тому що в умовах сильного задимлення вивести їх через приміщення було неможливо. Частина людей самостійно вибралася через вікно на парапет. Всього до гасіння пожежі залучалося 5 одиниць техніки та 23 чоловіки особового складу. Причини пожежі встановлюються", – розповів начальник ОКЦ ГУ ДСНС в Запорізькій області Олександр Сичов.

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