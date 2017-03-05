У Запоріжжі закликали святкувати 8 березня в незвичний спосіб

Запорізькі бігуни закликали перехожих святкувати Міжнародний жіночий день без алкоголю та тютюну.

Активісти влаштували так званий тверезий пробіг. Близько сотні дівчат та хлопців промчали два кілометри головним проспектом міста, тим самим закликаючи городян до здорового способу життя.

Такі пробіги у Запоріжжі влаштовують регулярно. Цього разу акцію присвятили жінкам з нагоди наближення Міжнародного жіночого дня.

Хотілося б, щоб жінки відсвяткували 8 березня з квітами, усмішками та гарним настроєм. Проте це не обов'язково асоціювати з алкоголем,

– зауважив організатор пробігу В'ячеслав Новік.

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