У Запоріжжі затримали злочинців, які підсипали жертвам клофелін

У Запоріжжі затримали пару злочинців, які обкрадали відвідувачів елітних закладів.

Місцеві Бонні та Клайд працювали за добре налагодженою схемою: вони підсипали своїм "жертвам" снодійне. Після чого напівпритомних грабували та покидали їх замерзати. У Запоріжжі зафіксували щонайменше 5 таких випадків.

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Один з чоловіків помер, так і не прийшовши до тями. Аналогічну схему викрили і у Чернівцях. Там пограбували 8 людей. Зараз усі злочинці затримані. Їм загрожує до 15 років тюрми або ж довічне ув'язнення.

Під час відвідування в напої вливали клофелін, або інше снодійне, які призводили до того, що чоловік, який знайомився з жінкою, втрачав свідомість, і був пограбований. У зв'язку з морозами й поганим самопочуттям, маємо факти смертей,

– прокоментував Сергій Князєв, начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції.