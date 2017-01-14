  • укр
  • рус
01:09
14 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
21:11, 13 січня
Вєсті.UA. Хто ще чекає на Чауса. Хитрий Гройсман
Вєсті.UA
19:20, 13 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Випуск новин за 23:00: Лавина у Карпатах. План перехоплення в Одесі
Випуск новин
23:53, 13 січня
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Кримінал
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

У Запоріжжі затримали злочинців, які підсипали жертвам клофелін

23:51, 13 січня 211 Читать новость на русском
Наркотики
Наркотики / molbuk

У Запоріжжі затримали пару злочинців, які обкрадали відвідувачів елітних закладів.

Місцеві Бонні та Клайд працювали за добре налагодженою схемою: вони підсипали своїм "жертвам" снодійне. Після чого напівпритомних грабували та покидали їх замерзати. У Запоріжжі зафіксували щонайменше 5 таких випадків.

Читайте також: Начальник колонії постачав в'язням наркотики

Один з чоловіків помер, так і не прийшовши до тями. Аналогічну схему викрили і у Чернівцях. Там пограбували 8 людей. Зараз усі злочинці затримані. Їм загрожує до 15 років тюрми або ж довічне ув'язнення.

Під час відвідування в напої вливали клофелін, або інше снодійне, які призводили до того, що чоловік, який знайомився з жінкою, втрачав свідомість, і був пограбований. У зв'язку з морозами й поганим самопочуттям, маємо факти смертей,
– прокоментував Сергій Князєв, начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції.

Теги: Кримінал Наркотики Поліція Запоріжжя
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Знову ракетні навчання біля Криму, загиблих морпіхів повернули Україні, – головне за добу
13 січня, 22:33 Знову ракетні навчання біля Криму, загиблих морпіхів повернули Україні, – головне за добу
1361
Жизнь в оккупированном Луганске: хочется продолжения праздника
13 січня, 22:01 Жизнь в оккупированном Луганске: хочется продолжения праздника
Ольга Черненко 1712
KIA Sportage та інші: яким моделям авто надавали перевагу українці минулого року
13 січня, 19:40 KIA Sportage та інші: яким моделям авто надавали перевагу українці минулого року
906
Містика Старого Нового року. Давні та дивні українські традиції
13 січня, 19:04 Містика Старого Нового року. Давні та дивні українські традиції
987
Щедрий вечір: як зустріти Старий Новий Рік з усіма його традиціями
13 січня, 18:15 Щедрий вечір: як зустріти Старий Новий Рік з усіма його традиціями
2344
З’явилось моторошне відео з місця загибелі "Мотороли" (18+)
17 жовтня 2016 , 14:50 70
Серйозний бій біля Світлодарської дуги: з’явилася нова інформація про загиблих
18 грудня 2016 , 22:29 6
У Хмельницькому ефектно зірвали концерт Потапа та Насті Каменських
 22 жовтня 2016 , 13:47 35
Російського співака в Одесі побили пляшкою горілки
 28 вересня 2016 , 03:24 105
Шокуючі факти: ґвалтівники розповіли, за якими ознаками обирають жертв
 17 жовтня 2016 , 05:37
Геращенко назвав ім’я чоловіка, який застрелив поліцейського в Дніпрі
 25 вересня 2016 , 12:29 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук