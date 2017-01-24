У заявах Дональда Трампа та Кім Чен Ина знайшли спільну суть

Слова президента США Дональда Трампа про те, що день його інавгурації має стати "національним днем патріотичної відданості" схожі на заяву лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Про це пише The Guardian, яке порівняло заяву Трампа в день його інавгурації зі словами Кім Чен Ина під час зустрічі з військовими.

Відтак, лідер КНДР у своєму зверненні до народу під час військового параду в Пхеньяні 10 жовтня 2015 року з нагоди 70-річчя партії подякував "героїчним чоловікам і жінкам армії і служб безпеки, які відповіли на заклик партії працювати на благо нації і створили одне героїчне диво за іншим у своєму прагненні побудувати процвітаюче соціалістичне суспільство".

Звичайні мешканці КНДР чують ці слова щодня. Вони чують слово патріотизм на зборах місцевих жителів, де, наприклад, їм кажуть виготовляти більше рису з любові до своєї країни, або зібрати більше металобрухту для зброї і боєприпасів,

– прокоментував репортер Asia Press Дзіро Ісімару.

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Видання зазначає, у своїй інавгураційній промові Трамп заявив, що він поверне країні лідерство і стверджував, що патріотичне завзяття може стати ліками для розділеної нації.