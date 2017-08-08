У Житомирі чоловік кидав камінням в перехожих, а потім спробував вкоротити віку

У Житомирі поліція затримала чоловіка, який посеред ночі кидав каміння у перехожих, а згодом спробував скоїти самогубство.

Як інформує патрульна поліція України, приблизно опівночі 7 серпня житомирським патрульним надійшло повідомлення про те, що невідомий кидає каміння у перехожих на вулиці Войкова.

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Коли поліцейські приїхали на виклик, то застали там чоловіка із собакою бійцівської породи. Коли він побачив патрульних, то почав тікати.

Чоловік забіг до будинку, але вже за кілька хвилин повернувся з пустою пляшкою, розбив її об стіну будинку й різанув горло склом,

– розповіли правоохоронці.

Поліцейські швидко зорієнтувались і не дали чоловікові вкоротити собі віку. Вони надали йому першу допомогу і передали лікарям швидкої психіатричної допомоги.

До слова, напередодні у Львові поліція затримала пацієнта психіатричної лікарні, який серед білого дня займався з жінкою сексом на зупинці громадського транспорту.