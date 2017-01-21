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У Житомирі масово отруїлися діти

12:48, сьогодні 181 Читать новость на русском
Отруєння
Отруєння / ДСНС

У Житомирі з харчовим отруєнням госпіталізували 13 учнів гімназії.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на заступника Житомирського міського голови Матвія Хренова.

Ситуація станом на 21 січня наступна: захворіли загалом 13 дітей, 10 дітей отримують медичну допомогу у Житомирській дитячій міській лікарні, 3 дітей – у Житомирській обласній лікарні, усі вони – школярі Житомирської міської гуманітарної гімназії № 23 з різних класів різного вік. Стан дітей задовільний, вони отримують безкоштовну медичну допомогу,
– додав він.

За його словами, лікарі наразі не змогли визначити збудник, проте експрес тести показали, що у дітей не сальмонельоз.

В їдальні гімназії № 23 вже розпочали перевірки.

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Теги: Україна отруєння Житомир
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