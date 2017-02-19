У зіткненнях у Києві постраждали люди, проте сутички стихли

Ситуація на акціях з нагоди річниці Революції Гідності в центрі Києві стабілізувалася, зіткнень між учасниками акції і поліцією в цей час немає.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на прес-службу поліції Києва.

Зараз немає зіткнень, ситуація стабілізувалася. Поліція продовжує забезпечувати правопорядок і закликає учасників не піддаватися на провокації,

– повідомили правоохоронці.

Зазначимо, що за даними представників "Червоного хреста", 10 людей постраждали в ході вуличних протестів у Києві.

За словами одного з медиків, у одного з потерпілих – закрита черепно-мозкова травма. Ще одна людина звернувся до лікарів у зв'язку зі скаргами на серце.

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