22:49
19 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА БЛОКУВАННЯ БАНКОВОЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кірюша на полюсі. Капітан Росії
Вєсті Кремля
20:53, 18 лютого
Вєсті.UA. Жир. Спецагенти Зорян і Шкіряк. Швейцарські мрії Ляшка
Вєсті.UA
22:42, 18 лютого
Журналісти знайшли
ЦРУ
08:32, 17 лютого
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві.
Випуск новин
22:32, сьогодні
Про торгівлю з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:34, 17 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА БЛОКУВАННЯ БАНКОВОЇ

У зіткненнях у Києві постраждали люди, проте сутички стихли

21:05, сьогодні 2160 Читать новость на русском
Сутички в Києві
Сутички в Києві / Українська правда

Ситуація на акціях з нагоди річниці Революції Гідності в центрі Києві стабілізувалася, зіткнень між учасниками акції і поліцією в цей час немає.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на прес-службу поліції Києва.

Зараз немає зіткнень, ситуація стабілізувалася. Поліція продовжує забезпечувати правопорядок і закликає учасників не піддаватися на провокації,
– повідомили правоохоронці.

Зазначимо, що за даними представників "Червоного хреста", 10 людей постраждали в ході вуличних протестів у Києві.

За словами одного з медиків, у одного з потерпілих – закрита черепно-мозкова травма. Ще одна людина звернувся до лікарів у зв'язку зі скаргами на серце.

Читайте також: Сутички на Європейські площі: затримані активісти та командир батальйону ОУН

Теги: Україна Блокування Банкової Блокада Київ Сутички
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
ЄС вчить Україну бути відповідальною, однак її дії обурюють, – Геращенко
15 грудня 2016 , 18:02 1
Свято наближається: мережу закохав новорічний Київ з висоти пташиного польоту
28 грудня 2016 , 01:12
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук