У зоні АТО багато поранених бійців

За минулу добу бойовики відкривали вогонь 80 разів. П'ятеро українських військових отримали поранення, одного бійця травмовано.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

За словами військових, ескалація конфлікту триває на всіх напрямках із застосуванням важкого озброєння.

"На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів бойовики обстріляли Красногорівку, Новотроїцьке, Водяне, Мар’їнку, Павлопіль та Богданівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Лебединське, Старогнатівку, Тарамчук, Мар’їнку, Новогригорівку, Широкине, Чермалик, Водяне, Гнутове. Снайпер вів вогонь по Талаківці", – зазначили у прес-центрі.

Кримське, Новоолександрівку та Попасну, що на Луганському напрямку, обстріляли з мінометів. Новозванівка, Новоолександрівка та Станиця Луганська були обстріляні ворогом з гранатометів та стрілецької зброї.

Гаряче було і на Донецькому напрямку. Населені пункти Невельське, Майорськ, Авдіївка, Дача та Луганське накрили вогнем з мінометів.

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З гранатометів та стрілецької зброї – Опитне, Кам’янку, Луганське, Піски, Невельське, Авдіївку, Зайцеве та Троїцьке. З стрілецької зброї – Майорськ. По Авдіївці та Зайцевому вогонь вели снайпери, а по Троїцькому – зенітні установки,

– додали військові.