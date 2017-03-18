У зоні АТО знайшли велику партію підробленого алкоголю: фото

Служба безпеки України вилучила у районі проведення АТО контрафактного алкоголю на 30 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Підроблений алкоголь у власному будинку виготовляв мешканець Слов’янська. Фальсифіковану продукцію він реалізовував через торгівельні мережі регіону.

Під час п’ятнадцяти обшуків у торгівельних точках та складських приміщеннях у Слов’янську, Краматорську, Бахмуті та Маріуполі співробітники спецслужби виявили підробки алкогольних напоїв елітних та популярних брендів.

У зловмисників також вилучили понад півмільйона гривень.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

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