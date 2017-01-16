У зону АТО відряджають велику кількість молодих прокурорів

Понад 500 прокурорів працюватимуть у маленьких містах та районних центрах, у тому числі і в зоні АТО.

Більшість нових кадрів не із системи ГПУ – це в основному колишні адвокати та випускники вишів. Так, мовляв, реалізують реформу правоохоронних органів.

Третина з новопризначених прокурорів працюватиме у зоні АТО, саме в Луганській та Донецькій області, де найбільше потребують державних обвинувачів.

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У крісла прокурорів переможці конкурсу сядуть лише через 1 місяць, а поки їх довчатимуть у Києві. Для практичних занять в академії навіть змайстрували судову залу.

Щоб молоді прокурори не брали хабарів, їм пообіцяли хорошу зарплату. Скільки платитимуть в ГПУ не зізнаються. Зараз місцевий прокурор у місяць заробляє 7 тисяч гривень.