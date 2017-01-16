У зовнішній політиці Україна має відмовитися від понять "зрада – перемога", – експерт

Голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень "Соціовимір", директора Міжнародного інституту демократій Сергій Таран вважає, що 2017 рік буде роком нової дипломатії і Україна має без посередників стати учасником всіх міжнародних заходів, форумів, переговорних груп.

Рік буде надскладним для України, бо відображатиме нові реалії міжнародної політики. Про це експерт написав на своїй сторінці у Facebook.

"По-перше, міжнародні договори та гарантії не працюють. Вони, в принципі, ніколи не працювали, якщо їх не підпирали інтереси держав, але зараз через переформатування світової карти інтересів їх вартість взагалі мізерна. По-друге, ні на кого не можна буде покладатися. А тому Україна має без посередників стати активним учасником всіх міжнародних заходів, форумів, переговорних груп. Вибір простий – або ми захищаємо самі свої інтереси, або про ці інтереси ніхто не чує. По-третє, на рівні риторики необхідно відмовитися від дихотомії "зрада – перемога". Цей поділ шкодить внутрішній політиці, і він вбивчий для дипломатії. Можна допускати дискусії на найрізноманітніші теми (нові формати Мінського процесу, "стіна з окупованими територіями", "план Пінчука", всеукраїнський референдум (будь-які питання). Є червона лінія, яку не можна переходити: європейський цивілізаційний вибір та питання ідентичності. Все решта (часові рамки, терміни, партнери, інтереси, економіка) – предмет прагматичних маневрів", – вважає Сергій Таран.

Крім того, за словами експерта, якщо щось видається неприйнятним для країни зараз, пізніше від цього можна буде відмовитися – так само, як Захід відмовився від зобов’язань по Будапештському меморандуму.



"У міжнародній політиці політика країни має бути єдиною – винесення внутрішніх політичних дискусій на міжнародний рівень неприпустиме. Не має бути ілюзій – дипломатія не приносить мир, а лише дає час на створення армії. І якщо армія створюється, будь-які маневри дипломатії можна вважати успішними", – пише Сергій Таран.