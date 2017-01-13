У ЗСУ пояснили, що собою являє розміщений в Криму комплекс С-400

Завдяки комплексу С-400 "Тріумф", який розмістили в анексованому Криму, Росія хоче продемонструвати свою оборонну здатність.

Про це розповів голова прес-центру Повітряного командування "Південь" Володимир Крижанівський у коментарі виданню "Обозреватель".

"Завдання системи – протиповітряна оборона, це не наступальне озброєння. Тому в Росії так спокійно говорять про це – вони дають зрозуміти, що це оборонне озброєння", – підкреслив військовий.

За його словами, "ЗСУ має аналогічні комплекси, і вони несуть охорону повітряного простору України".

Також він зауважив, що "прямої загрози від цього комплексу для України немає", а турбуватися варто лише щодо того, що "в Криму, на українській території, Росія серйозно окопується".

Крім того, Крижанівський додав, на території окупованого Криму Росія поки не встановлювала озброєння, яке здатне завдавати удару по інших державах.

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Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що в окупованому Криму на бойове чергування заступив зенітний ракетний полк Південного військового округу (ПВО), озброєний системою С-400 "Тріумф".