Uber запрацює ще в кількох містах України

Сервіс замовлення таксі Uber запрацює ще в чотирьох українських містах.

Про це повідомляє ain.ua.

Першим містом стане Дніпро, яке запрацює 30 березня. Наступним містом буде Харків, проте даних про дату запуску ще немає. Назви двох інших міст компанія не повідомляє.

Ми вже активно набираємо водіїв у Дніпрі, і як ви знаєте, Дніпро входить у число міст, які цікаві компанії Uber,

– повідомив Сергій Ромашко, представник компанії Uberukr.

Плани по запуску в Дніпрі сервісу таксі підтвердили і в компанії Uberlin, яка теж вже почала підключати водіїв у цьому місті. Проте сама компанія Uber офіційно поки що не підтвердила планів по запуску сервісу у місті Дніпро.

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