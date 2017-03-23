Убивця Вороненкова – на грані смерті, – Луценко

Кілер, якого підозрюють у вбивстві екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова, зазнав двох поранень – в зону грудей і голови.

Про це генеральний прокурор Юрій Луценко розповів під час брифінгу в Києві.

Скрізний постріл в голову унеможливлює зараз слідчу роботу з ним. Кілер на грані смерті. Штучно підтримується серцевий ритм. Він не контактний наразі,

– розповів Луценко.

За його словами, для слідства є абсолютно очевидно, що кілер був професіоналом.

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Нагадаємо, Вороненкова вбив невідомий 23 березня біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві. Охоронець російського екс-депутата встиг поранити кілера. Їх обох госпіталізували.