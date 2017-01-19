Убивцю виконавиці "Ламбади" затримали

Бразильській поліції вдалося затримати підозрюваного у вбивстві співачки Лоалви Браз, яка в 1989 вперше виконала популярна пісню "Ламбада".

Про це пише російська інформагенція ТАСС.

Зазначається, що він у всьому зізнався сам.

Убивцею виявився колишній співробітник готелю, який належав Браз.

Наразі триває слідчий експеримент з його участю.

Крім того, з’ясовуються мотиви вбивства.

За інформацією globo.com, раніше правоохоронці затримали двох підозрюваних, яким 21 та 23 років.

Ймовірною причиною вбивства називалося пограбування, оскільки зловмисники прихопили з собою 15 тисяч реалів.

Читайте також: Згорівше тіло грецького посла знайшли у Ріо-де-Жанейро

Нагадаємо, раніше "24" повідомляв що у Сакуаремі (штат Ріо-де-Жанейро) знайшли мертвою бразильську співачку Лоалву Браз – її обгоріле тіло було в машині недалеко від будинку виконавиці.