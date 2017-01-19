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Убивцю виконавиці "Ламбади" затримали

22:39, сьогодні 777 Читать новость на русском
Лоалва Браз
Лоалва Браз / Getty Images

Бразильській поліції вдалося затримати підозрюваного у вбивстві співачки Лоалви Браз, яка в 1989 вперше виконала популярна пісню "Ламбада".

Про це пише російська інформагенція ТАСС.

Зазначається, що він у всьому зізнався сам.

Убивцею виявився колишній співробітник готелю, який належав Браз.

Наразі триває слідчий експеримент з його участю.

Крім того, з’ясовуються мотиви вбивства.

За інформацією globo.com, раніше правоохоронці затримали двох підозрюваних, яким 21 та 23 років.

Бразилія, музика, Браз

Ймовірною причиною вбивства називалося пограбування, оскільки зловмисники прихопили з собою 15 тисяч реалів.

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Нагадаємо, раніше "24" повідомляв що у Сакуаремі (штат Ріо-де-Жанейро) знайшли мертвою бразильську співачку Лоалву Браз – її обгоріле тіло було в машині недалеко від будинку виконавиці.

Теги: Бразилія Кримінал Музика Культура Розслідування гроші
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