Учасник АТО, який загинув від вибуху в Одесі, був іноземцем

Поліція підтвердила загибель учасника АТО під час вибуху у житловому будинку в Одесі.
Про це УНІАН розповіли у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області.
У поліції додали, що загиблий був громадянином сусідньої держави.
За попереднім висновком експерта, в будинку були порушені встановлені вимоги пожежної безпеки, у зв'язку з чим стався витік газу, вибухнув газовий котел і сталося руйнування будівлі.
При цьому у поліції не виключають, що причиною вибуху могла стати вибухівка.
Поліція відкрила кримінальне провадження. Триває слідство.
Нагадаємо, в ніч на 8 січня в Одесі у одному з будинків трапився вибух. Загинули двоє людей.
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