Учасник АТО, який загинув від вибуху в Одесі, був іноземцем

Поліція підтвердила загибель учасника АТО під час вибуху у житловому будинку в Одесі.

Про це УНІАН розповіли у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області.

У поліції додали, що загиблий був громадянином сусідньої держави.

За попереднім висновком експерта, в будинку були порушені встановлені вимоги пожежної безпеки, у зв'язку з чим стався витік газу, вибухнув газовий котел і сталося руйнування будівлі.

При цьому у поліції не виключають, що причиною вибуху могла стати вибухівка.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Триває слідство.

Нагадаємо, в ніч на 8 січня в Одесі у одному з будинків трапився вибух. Загинули двоє людей.