Учасник "Танці з зірками 2017" підтримав Бабкіна у визнанні Росії агресором

Український актор та режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв прокоментував ситуацію, яка склалася навколо виконавця Сергія Бабкіна.

Нагадаємо, 7 жовтня у Львові активісти зірвали концерт Сергія Бабкіна, якого звинувачують у гастролях до Росії, що дійшло навіть до сутичок. Згодом, після зірваного львівського концерту музикант вирішив скасувати свій виступ ще й у Тернополі.

Однак 12 жовтня перед одним із концертів Бабкіна у Дніпрі, перед будівлею міського палацу культури машинобудівників, де мав відбутися концерт, Сергій визнав Росію агресором та що Крим – окупована територія України. Лише після цього активісти від "Правого сектора" та ВО "Свобода" покинули приміщення і розпочався концерт.

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Ахтем Сеітаблаєв не залишився осторонь та відреагував у "КП" в Україні" на публічну заяву музиканта Сергія Бабкіна. На його думку, Сергій вчинив як справжній чоловік, адже лише справжньому чоловіку притаманно "визнати свої помилки".

Ми спілкуємося з Сергієм за лаштунками "Танців з зірками". Судячи з приватних розмов, у мене склалося враження, що він патріот своєї країни, хоче тут жити, виховувати тут своїх дітей і він розуміє, що відбувається. Ми всі живі люди, і помилятися може кожен. Але справа чоловіка - визнавати свої помилки. І в цьому сенсі Сергій – чоловік,

– заявив Ахтем.

Також актор наголосив, що підтримує слова Сергія. "Я підтримую Сергія Бабкіна. Правильно сказав. Росія – агресор".

До слова, Ахтем Сеітаблаєв бере участь у танцювальному проекті "Танці з зірками 2017". Цього сезону його партнеркою на паркеті стала відомий український хореограф Олена Шоптенко. За всі 7 випусків шоу пара змогла дійти до 8 прямого ефіру, який очікується цієї неділі, 15 жовтня, о 21:00.



Ахтем Сеітаблаєв і Олена Шоптенко

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