Учасникам стрілянини на Вінниччині обрали запобіжний захід

Нападникам, які влаштували стрілянину у селі Метанівка, що на Вінниччині, суд обрав запобіжний захід.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції Вінницької області.

45 зловмисників відправили за ґрати на 2 місяці без права внесення застави.

Клопотання на обрання міри запобіжного заходу розглядалися одночасно у декількох залах засідань Вінницького міського суду.

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Як розповів начальник Головного управління Нацполіції Вінниччини Юрій Педос, переважна більшість затриманих – молоді люди, які через посередника одного з підприємців Кропивницького працевлаштувалися охороняти територію та майно зерносховища.

Нагадаємо, 31 травня чоловіки у масках увірвалися на територію зернотоку в Метанівці і відкрили вогонь по місцевих жителях, які його охороняли. Один отримав поранення у живіт. Ще п'ятьох травмували у бійці. У поліції повідомили, що конфлікт стався між власником сільгосппідприємства та власниками майнових паїв.



У день стрілянини поліція на Вінниччині затримала 42 людей у балаклавах зі зброєю, які спробували захопити фермерське господарство у селі Метанівка Теплицького району.