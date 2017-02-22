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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Учасники Маршу Гідності озвучили свій ультиматум владі

11:35, сьогодні 2604 Читать новость на русском
Марш Гідності у Києві
Марш Гідності у Києві / Фото з соцмереж

Організатори Маршу Гідності висунули ряд різких вимог до влади.

Умови озвучив лідер "Свободи" Олег Тягнибок.

Серед основних вимог: зниження тарифів на комунальні послуги, вимога не приватизувати державні підприємства, залишити мораторій на продаж землі, припинити торгівлю з окупованими територіями.

Перше – ніякої торгівлі з окупантом і з окупованими територіями. Друге – забудьте продавати стратегічні підприємства не тільки під час війни, а й взагалі. Третє – "прихватизовані" треба націоналізувати і заборонити їх продавати,
– заявив Тягнибок.

Він додав, що Верховна Рада не має права знімати мораторій на продаж землі.

"Ми – за вибори парламенту, за президентські вибори. Ми – за повне перезавантаження влади. Єдине, що вам (владі, – "24") залишилося – виконайте хоча б один пункт коаліційної угоди. Змініть склад ЦВК, ухваліть закон про імпічмент президента. Ми за вибори на коаліційній основі за відкритими списками", – наголосив лідер "Свободи".

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Нагадаємо, 22 лютого о 10:00 у Києві розпочався Марш національної гідності, в якому бере участь "Свобода", "Національний корпус" та "Правий сектор". Учасники маршу йдуть колоною до урядового кварталу.

Теги: Україна Політика Марш Гідності ВО "Свобода" Олег Тягнибок Київ Адміністрація Президента
Джерело: 24 Канал
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