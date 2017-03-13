Учасниця Євробачення-2017 від Росії: що відомо про Юлію Самойлову

Юлія Самойлова стала конкурсанткою пісенного конкурсу від Росії, чим дуже здивувала прихильників конкурсу.

Юлія народилася у 1989 році в Республіці Комі в місті Ухта. Ще з дитинства вона захоплюється співом, проте проблеми зі здоров’ям дали про себе знати ще у 13 років, – лікарі поставили Юлії діагноз "Спінальна аміотрофія Вердніга-Гофмана". Тому з дитинства дівчина пересувається на інвалідному візку і має I групу інвалідності за спадковим захворюванням. Через свою недугу дівчина відвідувала школу тільки з першого по п'ятий клас.

У підлітковому віці вона почала свою кар’єру з регіонального конкурсу "Срібне копитце – 2002", де стала переможцем в місті Інта. У 2003 році отримала друге місце цього ж конкурсу. Юлія брала участь в таких фестивалях як "На крилах мрії" у Москві та в конкурсі "Весняна капель" 2005 року, де отримала перше місце і приз глядацьких симпатій у місті Муром.

Самойлова отримала друге місце у Всеросійському конкурсі "ШЛЯГЕР – 2005" в Єкатеринбурзі, а у 2006 році посіла перше місце Міжнародному Конкурсі-Фестивалі "Роза Вітрів" в Єгипті, Хургада.

Дівчина також зі своїм хлопцем Олексієм Тараном раніше відкрила фірму з виробництва реклами. Але пара незабаром вирішила, що Юлії все-таки треба потихеньку підкорювати музичний Олімп.

Юлія Самойлова часто пробувала себе в різних музичних напрямках. Зокрема і у важкій альтернативній музиці, де у 2008 році заснувала групу "TerraNova". Група проіснувала до 2010 року, записавши 6 композицій. За межами республіки Комі група відомою не стала.

У 2012 році стала учасницею конкурсів "Нова Ухта", де отримала "Гран-прі", але велику популярність в Росії співачка отримала тоді, як вдруге пішла на конкурс "Фактор А". Саме там вона стала фіналісткою третього сезону проекту Алли Пугачової "Фактор А" 2013 року на каналі "Росія 1". Алла Пугачова відзначила Юлію Самойлову премією "Золота Зірка Алли". Ця нагорода є знаком особистого визнання Примадонни Юлії на російській естраді.

У 2014 році співачка стала володаркою "V національної премії імені Олени Мухіної" в номінації "Нескорена Нота". А у 2014 Юлія мала честь брати участь в Урочистій церемонії відкриття Зимових Паралімпійських ігор 2014 в Росії.

Також, за даними Служби Безпеки України вона брала участь у Гала-концерті фестивалю "Мир спорта и добра". Концерт відбувся на той час вже в анексованому Криму в місті Керч, що ставить взагалі під сумнів її перебування та участь в конкурсі в Україні.

Її пісенний репертуар складає декілька композицій: "Лайт" (слова: Самойлова Юлія, музика: Самойлова Юлія), "Новый День" (Слова: Костянтин Арсенев, Музика: Олександр Яковлєв). Також Юлія має спільні пісні з Гошею Куценком.

У 2016-му році дівчина в соціальних мережах звернулася до своїх шанувальників за допомогою – на дорогу операцію треба було зібрати 50 тисяч євро. На обстеженні в Гельсінкі дівчині сказали, що потрібно хірургічне втручання. Інакше через кілька років почнуться ускладнення на легені і на серце. В результаті гроші зібрали мало не за два тижні. У жовтні минулого року Юлю успішно прооперували і завдяки операції співачка стала на 11 см вищою.

Юлія Самойлова стала переможцем внутрішнього конкурсу, який провів Перший канал. За результатами конкурсу Юлія стала представником Росії на конкурсі пісні "Євробачення-2017" в Києві з композицією "Flame Is Burning". Співачка виступить на конкурсі у другому півфіналі 11 травня.

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