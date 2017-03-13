Учасниця Євробачення від Росії з минулого року перебуває в базі даних "Миротворця"

Учасниця Євробачення-2017 від Росії Юлія Самойлова з 22 грудня 2016 року перебуває в базі даних українського сайту "Миротворець".

На сайті "Миротворець" йдеться про те, що Самойлова у 2015 році гастролювала в Криму. Її звинувачують в "незаконному перетині державного кордону України в складі організованої групи".

Окрім цього, сайт подає докази проросійської позиції співачки. Дівчина у соцмережах відкрито підтримує анексію Криму.

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На сайті також опублікований номер телефону Самойлової, її дата народження та сторінка у соцмережі.

Нагадаємо, що Юлія Самойлова цьогоріч представлятиме Росію на Євробаченні. Однак її в'їзд до України під питанням, адже усім діячам культури, які виступали в Криму – автоматично забороняється в'їзд на метерик.

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