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Учасниць "Pussy Riot" затримали за проведення проукраїнської акції

12:28, сьогодні 258 Читать новость на русском
Учасницю Pussy Riot затримали за проведення проукраїнської акції
Учасницю Pussy Riot затримали за проведення проукраїнської акції / Фото з Facebook

У Якутську затримали учасниць "Pussy Riot" Марію Альохіну та Ольгу Борисову після проведення акції на підтримку кінорежисера Олега Сенцова.

6 серпня у місті Якутськ, розташованому за 7,5 км від виправної колонії, де утримується український політв'язень, скандальні активістки з "Pussy Riot" влаштували акцію підтримки українцеві.

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Як повідомляє Zona.media з посиланням на слова учасниці "Pussy Riot" Марії Альохіної, поліція Якутська затримала її та Ольгу Борисову, які взяли участь в акції на підтримку режисера Олега Сенцова біля виправної колонії №1.

Активісток доставили до відділу за підозрою в проведенні неузгодженої акції.

Теги: Новини України Новини Росії Олег Сенцов Українці в полоні РФ
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