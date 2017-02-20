Угоди з Росією повинні ґрунтуватися на позиції сили, – Клімкін

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що угоди з Росією повинні ґрунтуватися на позиції сили.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

Відповідаючи на питання про те, яке попередження нової адміністрації президента США Клімкін може дати щодо Росії і чи можна їй довіряти, глава МЗС відповів, що Росії довіряти не можна.

По-перше, росіянам не можна довіряти. По-друге, всі домовленості з Росією повинні ґрунтуватися на позиції сили. По-третє, мовиться про міжнародне право і чітку основу міжнародних відносин,

– заявив Клімкін.

За його словами, в Європі і США Росія використовує методи гібридної війни, схожі на ті, які застосовуються в Україні, – пропаганду, фейкові новини, проплачені заходи.

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Росіяни неймовірно вмілі в будь-якому виді пропаганди,

– зазначив Клімкін.

Глава МЗС України також погодився, що Росія не дбає про міжнародне право і порушує свої політичні, законні зобов'язання, в тому числі Будапештський меморандум, підписантом якого є і США.