Угорці обрали нового "старого" президента, який пообіцяв їм покращення
15:32, сьогодні 146 Читать новость на русском
Парламент Угорщини обрав президента країни. За підсумками голосування, у другому турі переміг теперішній глава держави Янош Адер.
Президентське крісло він вперше зайняв у 2012 році. Нині обіцяє покращення для всіх угорців.
"Моя президентська програма може бути виражена в одному реченні. Які б не були наші переконання залежно від партій – ми будемо голосувати разом за покращення для всіх угорців", – заявив Янош Адер.
Слід зазначити, що Янош Адер – прихильник правоконсервативних поглядів у зовнішній політиці. Зокрема, разом із головою угорського уряду Віктором Орбаном вони дуже упереджено ставляться до біженців.
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Джерело: 24 Канал
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