Угорці обрали нового "старого" президента, який пообіцяв їм покращення

Парламент Угорщини обрав президента країни. За підсумками голосування, у другому турі переміг теперішній глава держави Янош Адер.

Президентське крісло він вперше зайняв у 2012 році. Нині обіцяє покращення для всіх угорців.

"Моя президентська програма може бути виражена в одному реченні. Які б не були наші переконання залежно від партій – ми будемо голосувати разом за покращення для всіх угорців", – заявив Янош Адер.

Слід зазначити, що Янош Адер – прихильник правоконсервативних поглядів у зовнішній політиці. Зокрема, разом із головою угорського уряду Віктором Орбаном вони дуже упереджено ставляться до біженців.

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