Укравтодор анонсував будівництво нової дороги в сусідню країну

Україну з Угорщиною поєднає нова автомобільна дорога, також на кордоні створять новий КПП "Дийда".

Про це повідомили у прес-службі дорожнього держагентства.

Відомо, що нова автострада поєднає існуючу трасу М-06/Е-50 Київ – Чоп з угорською М-3 Будапешт – Н'їредьхаза. Зведення траси спростить транспортне сполучення з європейськими країнами та зніме навантаження з КПП Чоп – Захонь, на який припадає основна частина вантажних автоперевезень.

Траса буде проходити біля села Дийда.

В Укравтодорі сподіваються, що проектні роботи будуть завершення вже до кінця 2017 року.

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