Україна – серед лідерів з розвитку електромобілів

Україна посіла п'яте місце в міжнародному рейтингу за темпами розвитку електромобілів.

Про це свідчать дані дослідження InsideEVs.com.

Зазначимо, що Україна випередила США, Нідерланди та Японію. Натомість швидше, ніж в Україні, електротранспорт розвивається в Ісландії, Швеції, Норвегії та Китаї.

Головною причиною того, чому Україна потрапила до п'ятірки лідерів, є швидке зростання частки електрокарів у числі нових автомобілів, куплених українцями в минулому році. Відтак, із загальної кількості зареєстрованих вперше в 2016 році авто на електромобілі припадає 4%.

Згідно з підрахунками видання, за останній рік цей показник зріс у 5 разів, а кількість проданих за рік електрокарів перевищила 2500. Водночас зазначається, що більшість електромобілів є старі та потрапили в Україну після більш ніж дворічного використання в європейських країнах. Половина з них – Nissan Leaf.

Окрім того, Україна набагато випереджає інші країни Східної Європи і за темпами розвитку інфраструктури для електрокарів.

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Також на місце України в рейтингу вплинула і невелика підтримка електрокарів державою.