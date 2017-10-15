Україна – єдина держава в Європі, територія якої щороку збільшується

Щороку територія України збільшується, а все через те, що мул із річки Дунай намиває по кілька гектарів нового суходолу.

Про це повідомляє ТСН.

За словами Михайла Жмуда, жителя містечка Вилкове Одеської області, яке називають "українською Венецією", у дельті Дунаю свого часу ходили великі кораблі, а тепер плавають лише маленькі човники, які можуть сісти на мілину посеред річки.

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"В Очаківському рукаві води стало на 60% менше – річка міліє та оголює землю. П’ять-шість років цьому острову – рівно там, де зараз острів, ходили великі судна", – підкреслює чоловік.

У матеріалі наголошується, що острови посеред Дунаю з’являються завдяки мулу, а його річка приносить до місцевих берегів 80 мільйонів тонн щороку.

"Україна – єдина держава в Європі, яка постійно росте. За останні роки територія держави збільшується на 6-8 гектарів природним шляхом. Нещодавно навіть довелося переносити позначку нульового кілометру на місці впадіння Дунаю в Чорне море на 20 метрів далі", – переконують журналісти.

Додамо, що у зв'язку з таким змінами у дельті Дунаю з’явилися нові види тварин – зокрема, біологи тут помітили мшанку, яка є гостем із Тихого океану, та шакала, що мігрував до України з Балкан.