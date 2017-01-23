Україна без Криму продається у Харкові

У магазинах Харкова дітям пропонують придбати цікаву мапу, на якій Крим входить до складу Росії.

Зауважимо, що карта входить до гри "Країни + Прапори + Столиці", пише місцеве видання 057.ua.

Відповідну до інформації на упаковці, виробництвом дитячої забавки займається друкарня "Вундеркінд з пелюшок", яку зареєстровано у Києві.

На підприємстві своєю чергою зауважили, що це помилка та виною всьому є недогляд дизайнера, оскільки в українській версії гри нічого подібного немає.

Це помилка дизайнера, яка їх складала. У версії гри українською мовою таких помилок немає - там все вказано правильно. Помилка лише в російськомовній версії. Ми вже передруковуємо матеріал і готові надіслати поштою правильні картки,

– заявили представники "Вундеркінду з пелюшок".

Підкреслимо, що на сайті друкарні вказано лише український варіант карти, до якого претензій немає, а ось російську версію переглянути неможливо.

Читайте також: Російська пропаганда на Хмельниччині. Завод виробляє "Кремлевское" масло