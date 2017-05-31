Україна блискуче покепкувала з Росії у Twitter через Анну Київську

Скандал через "привласнення" Росією української княгині Анни Ярославни продовжився і у віртуальному житті. Так, Україна та Росія почали з'ясовувати історичні стосунки через Twitter.

29 травня під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном очільник Кремля Володимир Путін заявив, що відносини між Росією та Францією почалися з одруження дочки князя Київської Русі Ярослава Мудрого – Анни – із Генріхом I у 1051 році.

Наступного дня офіційний твіттер-акаунт України відреагував на це твітом, який викликав фурор у користувачів соцмереж. У ньому РФ натякнули, що в той час, коли Анна Київська виходила заміж за французького короля, на території Москви лише росли берези.

When @Russia says Anne de Kiev established Russia-France relations, let us remind the sequence of events pic.twitter.com/nBKhQdyKql — Ukraine / Україна (@Ukraine) 30 травня 2017 р.

Далі на офіційному твіттер-акаунті Росії з'явилася недолуга відповідь, яка переводила суперечку у давно знайому площину про "братні народи" зі спільним історичним минулим.

We are proud of our common history. ??, ?? & ?? share the same historical heritage which should unite our nations, not divide us. pic.twitter.com/hdmkuGy22p — РоссиЯ ?? (@Russia) 30 травня 2017 р.

Україна і на це знайшла феєричну відповідь, яка знайшла підтримку у тисяч інтернет-користувачів. Українці опублікували гіфку з серії "Сімпсонів", підписавши твіт: "Росія, а ти й справді не змінилася, чи не так?"

Наразі відповідь України зібрала 43 тисячі вподобань, 28 тисяч ретвітів та 1 тисячу відповідей.

Зауважимо, що на такий незвичний вид "дипломатії" написали багато закордонних медіа.

As tensions mount between Ukraine and Russia, all gifs are fair game https://t.co/HpJe0IjDzO pic.twitter.com/IfAkFvG1VO — The Daily Beast (@thedailybeast) 30 мая 2017 г.

Через напругу між Україною та Росією всі гіфки – чесна гра.

Твіттер ох-дипломатія. Україна збиткується над Росією за допомогою гіфок з Сімпсонами.

Україна, яка посилає твіти з гіфками з Сімпсонів Росії, – вершина політики 2017 року

The roots of war https://t.co/hLogXnRrv7 — Jane Timberlake (@jatninety) 31 мая 2017 г.

Корені війни

Український твіттер найкращий

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