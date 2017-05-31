Україна блискуче покепкувала з Росії у Twitter через Анну Київську

Скандал через "привласнення" Росією української княгині Анни Ярославни продовжився і у віртуальному житті. Так, Україна та Росія почали з'ясовувати історичні стосунки через Twitter.
29 травня під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном очільник Кремля Володимир Путін заявив, що відносини між Росією та Францією почалися з одруження дочки князя Київської Русі Ярослава Мудрого – Анни – із Генріхом I у 1051 році.
Наступного дня офіційний твіттер-акаунт України відреагував на це твітом, який викликав фурор у користувачів соцмереж. У ньому РФ натякнули, що в той час, коли Анна Київська виходила заміж за французького короля, на території Москви лише росли берези.
Далі на офіційному твіттер-акаунті Росії з'явилася недолуга відповідь, яка переводила суперечку у давно знайому площину про "братні народи" зі спільним історичним минулим.
Україна і на це знайшла феєричну відповідь, яка знайшла підтримку у тисяч інтернет-користувачів. Українці опублікували гіфку з серії "Сімпсонів", підписавши твіт: "Росія, а ти й справді не змінилася, чи не так?"
Наразі відповідь України зібрала 43 тисячі вподобань, 28 тисяч ретвітів та 1 тисячу відповідей.
Зауважимо, що на такий незвичний вид "дипломатії" написали багато закордонних медіа.
Через напругу між Україною та Росією всі гіфки – чесна гра.
Твіттер ох-дипломатія. Україна збиткується над Росією за допомогою гіфок з Сімпсонами.
Україна, яка посилає твіти з гіфками з Сімпсонів Росії, – вершина політики 2017 року
Корені війни
Український твіттер найкращий
Читайте також: У Кремлі недолуго зреагували на "тролінг" Клімкіна