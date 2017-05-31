Україна готова до переговорів у нормандському форматі на рівні президентів

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Українська сторона готова взяти участь у переговорах у нормандському форматі на найвищому рівні.
Про це заявили в МЗС після переговорів "Нормандської четвірки" на рівні заступників міністрів закордонних справ, передає інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".
"Українська сторона підтвердила готовність, як і наші партнери, до проведення зустрічі на найвищому рівні, проте Росія не проявляє ніякої готовності", – сказала речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца в коментарі агентству.
Також вона наголосила, що українська сторона поінформувала інших учасників переговорного процесу про ескалацію на Донбасі та порушила питання про звільнення заручників.
З нашого боку також було порушено питання ескалації на Донбасі, введення чергового "режиму тиші", а також обміну заручників за принципом "всіх на всіх,
– підкреслила речниця.
Разом з тим, питання дорожньої карти на зустрічі не обговорювалося.
Читайте також: Москва заявила про готовність до переговорів з Вашингтоном щодо України
Нагадаємо, вчора, 30 травня, у Берліні відбулася зустріч "Нормандської четвірки" на рівні заступників міністрів закордонних справ. Позицію України представляв перший заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко.