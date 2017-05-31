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Україна готова до переговорів у нормандському форматі на рівні президентів

12:57, сьогодні 335 Читать новость на русском
Переговори Нормандської четвірки
Переговори Нормандської четвірки / news.tut.by

Українська сторона готова взяти участь у переговорах у нормандському форматі на найвищому рівні.

Про це заявили в МЗС після переговорів "Нормандської четвірки" на рівні заступників міністрів закордонних справ, передає інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

"Українська сторона підтвердила готовність, як і наші партнери, до проведення зустрічі на найвищому рівні, проте Росія не проявляє ніякої готовності", – сказала речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца в коментарі агентству.

Також вона наголосила, що українська сторона поінформувала інших учасників переговорного процесу про ескалацію на Донбасі та порушила питання про звільнення заручників.

З нашого боку також було порушено питання ескалації на Донбасі, введення чергового "режиму тиші", а також обміну заручників за принципом "всіх на всіх,
– підкреслила речниця.

Разом з тим, питання дорожньої карти на зустрічі не обговорювалося.

Читайте також: Москва заявила про готовність до переговорів з Вашингтоном щодо України

Нагадаємо, вчора, 30 травня, у Берліні відбулася зустріч "Нормандської четвірки" на рівні заступників міністрів закордонних справ. Позицію України представляв перший заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко.

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі Міністерство закордонних справ Нормандський формат
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