Україна готується спростити правила вивезення особистих речей із Криму

Кабінет Міністрів України на найближчому засіданні може розглянути постанову, яка спростить перевезення особистих речей через адміністративний кордон із Кримом.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" сказав міністр з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш.

За його словами, профільне міністерство протягом року домагалося внесення змін до переліку товарів для особистого користування, які було дозволено вивозити з анексованого півострова.

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"Постійно якесь відомство проти. Спочатку Мінфін, потім Мін'юст. Найголовніша зараз перепона – Державна фіскальна служба, яка категорично проти змін до постанови", – розповів міністр.

Наша позиція така: це має бути врегульовано за окремою процедурою, не посилаючись на законодавство, яке регулює порядок перетину держкордону. Це не держкордон, а просто адміністративна межа. Люди досі хочуть виїжджати з Криму,

– зазначив Черниш.

За його словами, спрощення порядку вивезення речей блокували деякі пункти закону про створення у Криму вільної економічної зони України.

"Ми розробили законопроект, пропонуємо зміни, щоб скасувати вільну економічну зону "Крим". Дехто говорить, що це не потрібно, треба залишити все так, як є. Законопроект внесли на розгляд усіх міністерств і відомств", – заявив міністр.