Україна готується відновити контроль повітряного простору над Чорним морем

Україна спільно з Міжнародною організацією цивільної авіації ICAO працює над відновленням контролю над своїм повітряним простором над Чорним морем.

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час зустрічі з президентом Ради ICAO Олумуіва Бенардо Аліу і директором Європейського і Північноатлантичного бюро ICAO Луїшем Фонсека де Алмейда, повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

Україна має технічну та операційну здатність забезпечувати надання аеронавігаційного обслуговування відповідно до стандартів і рекомендованої практики ICAO в міжнародному повітряному просторі над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху міжнародними угодами покладено на Україну,

– заявив Омелян.

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Міністр наголосив, що для України єдино прийнятним сценарієм нормалізації повітряного руху є повернення до чинних міжнародних договорів та надання аеронавігаційного обслуговування України, як це було до 2014 року.

Проте Омелян розповів і про перешкоди на цьому шляху. Головна з них – нелегітимні публікації аеронавігаційної інформації з міжнародного повітряного простору в Сімферопольському районі польотної інформації.

"Ми очікуємо офіційний висновок аудиту ICAO в червні. Попередні оцінки дають можливість говорити, що Україна його пройшла краще за всіх серед східноєвропейських держав", – наголосив міністр.

Президент Ради ICAO висловив надію, що Україна стане членом Ради ICAO в 2019 році після ратифікації протоколу про збільшення країн-членів. Омелян також заручився підтримкою президента Ради ICAO щодо відкриття офісу України при ICAO для вирішення нагальних питань.