Україна хоче депортувати грузинського добровольця

Міграційна служба України прийняла рішення про депортацію добровольця із Грузії, колишнього бійця батальйону "Донбас" Вано Надірадзе.

Як повідомив сайту "24" сам Надірадзе, попри те, що він подав усі необхідні документи для отримання дозволу на тимчасове проживання, Міграційна служба затримала його у зв’язку із його незаконним перебуванням на території України та через відсутність дозвільних документів.

Після сплати відповідного штрафу Надірадзе випустили із районного відділу Державної міграційної служби. Разом з тим, згідно із рішенням Міграційної служби, протягом 30 днів він має залишити територію України.

Читайте також спецпроект сайту "24": Нелігалізовані бійці

Раніше в інтерв’ю сайту "24" Вано Надірадзе та його побратими наголошували, що давно просять в України можливості законно знаходитися на території країни.