Україна хоче почати глушити сигнали ЗМІ терористів Донбасу

Глушіння сепаратистського сигналу на територіях "ДНР" та "ЛНР" є першочерговим завданням Міністерства інформаційної політики, так само як і відновлення на цих територіях українського мовлення.

Про це заявив очільник відомства Юрій Стець, повідомляє "Донбас.Реалії".

"Порушу це питання на військовому кабінеті і так само на РНБО. Ми маємо, зрештою, не тільки робити те, що пов’язано з прямою роботою Міністерства інформаційної політики – відновлювати українське мовлення, – а й більш активно займатися глушінням сигналу телеканалів і радіостанцій сепаратистських угруповань "ЛНР" та "ДНР". Не дам більше можливості силовим структурам уникати цього питання", – заявив міністр.

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За його словами, Міністерство інформаційної політики розробило і реалізує стратегії інформаційної реінтеграції Криму і Донбасу.