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Україна хоче призупинити пасажирське залізничне сполучення з Росією, – росЗМІ

05:58, сьогодні 4373 Читать новость на русском
Україна фактично призупинила залізничний рух з деякими районами Росії ще у 2014 році
Україна фактично призупинила залізничний рух з деякими районами Росії ще у 2014 році / Соцмережі

Україна продовжує відмежовуватися від Росії – цього разу мова йде про припинення пасажирського залізничного сполучення.

Так стверджує російське видання "Коммерсантъ" з посиланням на джерела, близькі до уряду України. Як приклад, воно нагадує, що 22 травня згідно з рішенням РНБО "Укрзалізниця" ввела заборону на вантажні перевезення, зокрема транзит територією України, для низки компаній з Росії.

Зазначається, що Україна планує призупинити пасажирське залізничне сполучення орієнтовно 1 липня.

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Співрозмовник ресурсу підкреслює, що причиною такого рішення стане небажання "Російських залізниць" (РЖД) "припинити пасажирські перевезення до Росії із зони АТО і, зокрема, з Донецька, що порушує суверенітет і територіальну цілісність України" (зараз з Донецька в російський Таганрог курсує електричка – "24").

За інформацією ресурсу, активно лобіюють таку ініціативу очільник РНБО Олександр Турчинов і спікер парламенту Андрій Парубій, щоправда в самому "Народному фронті", як підкреслюють журналісти, немає одностайності щодо цього питання.

Крім того, джерело "Коммерсанта" у БПП зауважило,що "будь-яке загострення відносин з Росією, будь то відключення соцмереж, припинення залізничного сполучення або перспектива введення віз, піднімають рейтинг президента в очах патріотично налаштованого електорату", саме тому подібні теми останнім часом і виникають, незалежно від їхньої економічної доцільності".

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До слова, такі плани з боку України поки не підтверджуються та не спростовуються, як у Москві, так і в Києві, в тому числі і в самій "Укрзалізниці".

Додамо, що для ухвалення такого рішення голосувати в Раді не потрібно, достатньо лише розпорядження від "Укрзалізниці".

Теги: Україна – Росія Україна Політика Новини Росії Укрзалізниця залізниця ЗМІ
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