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Україна хоче звернутися до Молдови щодо Чауса

15:06, сьогодні 151 Читать новость на русском
Микола Чаус
Микола Чаус / "День"

Українські антикорупційні органи хочуть, аби скандальний суддя Микола Чаус якнайшвидше повернувся до України.

Як на своїй сторінці у Facebook написав заступник генерального прокурора України Євген Єнін, щодо цього питання відбуваються перемовини з молдовською стороною.

"Щойно спілкувався телефоном з Генеральним прокурором Молдови Едуардом Хорунженом – НАБУ має якнайшвидше підготувати клопотання про видачу громадянина Чауса в Україну", – зазначив він.

За його словами, скандальний суддя здійснив злочин на території Молдови, тобто незаконно перетнув кордон країни, про що оформив явку з повинною, однак це не є перешкодою для передачі його Україні.

Зауважимо, що НАБУ наразі чекає на офіційне підтвердження факту затримання Чауса.

Крім того, САП має намір вимагати екстрадиції опального служителя Феміди.

"Після офіційного підтвердження інформації про його затримання на території Молдови, Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагатиме видачі затриманого Україні для здійснення правосуддя згідно законодавства", – йдеться у повідомленні відомства.

Читайте також: Чаус сам здався поліції Молдови, – ЗМІ

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що прокуратура Молдови за запитом Генпрокуратури України, ініційованим НАБУ, затримала скандального суддю Миколу Чауса, якого підозрюють у хабарництві – у серпні 2016 року детективи НАБУ впіймали його на хабарі у 150 тисяч доларів.

Теги: Україна Політика Корупція НАБУ ГПУ САП Судді Молдова
Джерело: 24 Канал
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