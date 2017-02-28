Україна купуватиме військові кораблі закордоном

Це він озвучив в ефірі 5 каналу.

"Одна група офіцерів ВМС повернулася з-за кордону, де позитивно розглянуто вже одне рішення. На вересень ми готуємо другу групу, тобто країни-партнери, ті, які нам зараз надають допомогу, це питання розглядають як перспективне", – сказав Воронченко.

При цьому він не повідомив, з якими країнами буде укладено договір, бо "не має права" про це говорити.

"Було розглянуто декілька варіантів, ми прийняли рішення, що за той ресурс, який є у нас, ми зможемо купити собі мінно-тральний комплекс. Те ж саме проробляється з придбання кораблів прибережної зони", – розповів командувач.