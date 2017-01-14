Україна має право захищати свій інформаційний простір, – експерт про закриття "Дождя"

Заборона російського телеканалу "Дождь" – це очищення інформаційного простору України, тож Нацрада з питань телебачення і радіомовлення має на це повне право. У знятті цього телеканалу з українського ефіру немає нічого страшного.

Таку думку сайту "24" висловила політичний експерт Тетяна Лупова.

Ті українські громадяни, які адекватно аналізують і вміють фільтрувати певну інформацію, можуть абсолютно спокійно підписатися на цей телеканал і дивитися в Інтернеті. У багатьох людей сьогодні навіть немає телевізорів – у тих, хто береже свій мозок від інформаційних несанкціонованих вторгнень,

– зазначає експерт.

Для тих громадян, зауважує Тетяна Лупова, хто всеїдний щодо інформації, то їм і не треба дивитися телеканал, який принципово говорить, що Крим – частина Росії, що ми живемо "на", а не "в" Україні.

"З такими інформаційними посиланнями "на" Росії "Дождю" буде зручніше вести мовлення, ніж "в" Україні", – говорить політолог.

За словами Лупової, навряд чи закриття російського телеканалу викличе якусь особливу реакцію в Україні, навіть у проросійських сил.

Навряд чи це стане таким уже сильним інформаційним приводом. Кому вже настільки сильно потрібен телеканал "Дождь"? Він не настільки був популярний в Україні, щоб це могло спровокувати якісь значні хвилювання. Це не настільки значуща подія в політичному житті країни. У нас достатньо інших приводів – курс гривні, ріст цін і тарифів. Невідомо, у що виллється підняття мінімальної зарплати. А "Дождь" не має жодного значення,

– наголосила Тетяна Лупова.

Нагадаємо, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення через те, що телеканал "Дождь" визнає Крим російським, зобов'язала українських провайдерів припинити його ретрансляцію.