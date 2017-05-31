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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Україна має збивати російські безпілотники, для цього у нас є всі підстави, – Турчинов

19:07, сьогодні 1131 Читать новость на русском
Росія використовує на окупованому Донбасі БПЛА
Росія використовує на окупованому Донбасі БПЛА "Форпост"

Для проведення розвідувальної роботи та коригування артилерійського вогню як по позиціям українських військ, так і житловим районам прифронтових міст, бойовики на окупованому Донбасі використовують БПЛА. На думку секретаря РНБО Олександра Турчинова, Україна має право збивати російські безпілотні літальні апарати.

Таку думку він висловив, перебуваючи на передовій у Мар’їнці, йдеться у повідомленні прес-служби РНБО.

З російських аеродромів на окуповану територію запускають БПЛА оперативно-тактичного рівня типу "Форпост", які пересуваються окупованою територією вздовж лінії зіткнення, збирають інформацію та корегують артилерійський вогонь по наших позиціях", – зазначив Олександр Турчинов.

Відтак українська сторона вправі збивати російську безпілотну техніку, яка незаконно перетинає кордон та порушує український повітряний простір.

Читайте також: Страшні цифри: Турчинов повідомив, яких втрат українська армія зазнала на фронті у травні

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі РНБО Олександр Турчинов
Джерело: 24 Канал
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