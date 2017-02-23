Україна могла втратити скарб: що сталось із картинами Марчука

Знайшлася 101 картина українського художника Івана Марчука. Про зникнення полотен митець повідомив правоохоронцям на початку лютого.

За версією британської газети The Daily Telegraph, художник входить до сотні геніїв сучасності, а його колекція коштує мільйони доларів. Точно її оцінити неможливо, адже Марчук майже не продає своїх робіт.

Свої картини художник називає дітками. Каже, що їх створення – це як народження. Його картини постійно експонуються в усіх куточках світу. Через унікальну техніку живописця, вражені глядачі можуть стояти біля одного полотна по кілька годин.

Влітку 2016 року Марчук передав 101 полотно своєму давньому другу-бізнесмену Ігору Дідковському. Той обіцяв презентувати роботи в найпрестижніших галереях світу.

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Як бізнесмену вдалось так швидко домовитись про виставку художник не розумів, адже в такі місця чергу треба займати за декілька років. Але європейський глядач картини Марчука так і не побачив.

Бізнесмен пояснював, що це форс-мажорні обставини. Повертати полотна автору теж не квапився. Третього лютого у художника здали нерви, він анулював довіреність і звернувся до правоохоронців.

Художник запідозрив, що його обдурили, а картини вкрали. Вартість його полотен сягає від 5 до десятків тисяч євро. Спеціалісти кажуть, що продати з аукціону роботи Марчука не вдалось би, а от на чорному ринку для зловмисників це не складає жодних проблем.

Після розголосу в пресі картини все ж таки знайшлись. Вони так і не виїхали з України. Привезли полотна до виставкової зали "Укрпошти" на Хрещатику. Там зараз також експонуються полотна митця.

Втрата картин сильно потрясла художника. З моменту їх зникнення Іван Марчук не брав жодного разу до рук пензля. Каже, що ці полотна були найкращими його роботами та він їх ніколи не продасть, а втрату прирівнює до спустошення себе.