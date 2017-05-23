Україна може відмовитися від військової допомоги США: експерт назвав причину

Якщо США вирішать замінити безкоштовну військову допомогу Україні на кредити, в такому випадку наша держава може відмовитися від такої моделі допомоги.

Про це в коментарі "Обозреватель" розповів політолог-міжнародник, науковий директор Інституту євроатлантичної співпраці Олександр Сушко.

"Мовиться про такі країни, як Україна, Пакистан, Туніс, Ліван, Колумбія, Філіппіни і В'єтнам. Проблема в тому, що для них кредитна формула може виявитися нецікавою. Не виключено, що ці країни просто здійснюватимуть закупівлі в інших країнах", – зазначив Сушко.

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Експерт наголосив, що американська військова техніка є досить дорогою.

"Одна справа – безповоротна допомога. Інша – кредити", – зазначив Сушко.