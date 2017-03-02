Україна може використати ООН проти Росії: рецепт від дипломата

Головний невикористаний ресурс, який Україна має сьогодні, якщо говорити про мінські домовленості, це абсолютна невичерпність можливостей ООН.

Таку думку висловив український дипломат Володимир Хандогій, повідомляє "Апостроф".

Він зазначив, що ідей, як вдосконалити мінські домовленості, насправді не так багато.

"У пункті 3 статті 27 Статуту ООН мовиться про те, що держава, яка бере участь у конфлікті, – не використовується навіть досить жорсткий термін "сторона конфлікту", – повинна утриматися від голосування, тобто не брати в ньому участі. Це, звичайно, теж непроста ситуація, вона, мені здається, має перспективи – в залежності від того, що покладуть на стіл Ради Безпеки ООН у вигляді резолюції.

В кінці 80-х - початку 90-х Радянський Союз не наклав вето на жодну пропозицію, яка була винесена на порядок денний Ради Безпеки. Хоча це був період холодної війни, ідеологічного протистояння. Тобто намагалися шукати консенсус. Я все-таки дотримуюся думки, що нам треба намагатися просувати власні ініціативи в ООН. А якщо Росія накладе вето, це також буде на користь України. Це буде очевидно свідчити про неготовність Росії вирішувати якісь питання. Тільки не треба ставити заздалегідь недосяжні цілі: наприклад, позбавити Росію права вето", – зазначив дипломат.

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