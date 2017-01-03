Україна може залишитися без спортивних чемпіонів

Виховувати майбутніх чемпіонів в Україні дуже складно, бо майже всі витрати лягають на плечі батьків. А це чималі гроші.

13-річна Софія Вишняк 10 років займається гірськолижним спортом. Результат її тренувань – понад 60 медалей і кубків. Сьогодні дівчинка входить в двадцятку найсильніших дівчат світу свого віку у цьому виді спорту. Та, за словами батька Софії, держава не цікавиться перспективними дітьми, і всі витрати нині лягають на батьків.

За найскромнішими підрахунками щорічні витрати на лижну амуніцію складають три тисячі доларів. Поїздки на змагання, а їхня кількість з часом зростає, обходяться до семи тисяч. Тренер, щонайменше, – дві. Загалом сума виходить досить кругленька. І витрати щороку більшають.

Читайте також: Через Росію кращий біатлоніст планети планує масовий бойкот Кубка світу

Батьки готові виїжджати з України, аби тільки їхні діти могли втілити свої мрії в життя. Хай навіть доведеться виступати за іншу країну.

За словами депутата та олімпійського призера Дениса Силантьєва, наша держава може взагалі залишитись без чемпіонів. Адже навіть ті батьки, які мають можливість вкладати гроші у захоплення дітей, стикаються з іншою проблемою – відсутністю хороших тренерів.

Мій товариш поїхав тренувати в Турцію, тому що в нього сім'я та двоє дітей. В Україні він би працював за півтори-дві тисячі гривень. Як вижити на ці гроші?

– сказав Силантьєв.

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов запевнив, що фінансуванням спорту тепер мають опікуватись регіони. З них, мовляв, і треба питати.

На разі ж Україна шаленими темпами втрачає позиції. Олімпіада в Ріо, звідки наші спортсмени привезли лише 11 медалей, стала найбільш невдалою за час незалежності нашої країни.

Читайте також: Українська гімнастка показала обурливі кадри з відпочинку в ОАЕ