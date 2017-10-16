Україна напала на Донбас, – Лавров відзначився новою скандальною заявою

Антиконституційний державний переворот, напад України на Донбас, амністія бойовиків, особливий статус Донбасу, закріплений у Конституції. Ці твердження ніяк не дають спокою міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

Цього разу він вирішив їх повторити під час Всесвітнього фестивалю молоді і студентів у Сочі, передає УНІАН. А заодно звинуватити Францію та Німеччину у тому, що мінські домовленості не виконуються.

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За словами Лаврова, жителі Донбасу "опинилися в нинішній ситуації, тому що відмовилися підтримати антиконституційний державний переворот".

"Ця частина Донбасу не нападала на решту території України. На них напали. Напали, оголосивши їх терористами. Так не буває, вони ж не хотіли нічого крім того, щоб їх не чіпали. Вони сказали: «ми ваш переворот не визнаємо, дайте нам розібратися що і як». Їм досі намагаються висувати звинувачення в тероризмі і судити їх збираються", – переконаний Лавров.

Тож, за його словами, щоб вирішити це питання, має настати амністія для всіх учасників конфлікту, оголошено особливий статус цих територій, які мають закріпити у Конституції України. А також провести вибори.

При цьому російський дипломат звинуватив Францію та Німеччину, як учасниць мінських переговорів, в тому, що вони не виконуються.

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